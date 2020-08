PSI20 segue alinhado com restante Europa com sector energético a liderar

O principal índice da praça lisboeta, o PSI20, abriu (24/08) hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,78%, para os 4.378,15 pontos, depois de na sexta-feira ter fechado em baixa com uma descida de 0,33% para 4.344,27 pontos.

Pelas 09h30, o PSI20 seguia a avançar 1,18% para 4.395,73 pontos, com 14 acções em alta, três em baixa e uma inalterada.

As acções da Galp e da EDP seguiam em alta de 2,30% e 2,08% para 9,17 euros e 4,37 euros, respectivamente, a liderar os ganhos do PSI20.

As acções do BCP seguiam também em alta de 0,59% para 0,10 euros e 0,54% para 13,89 euros, seguidas das da Jerónimo Martins, que subiam 0,54% para 13,89 euros.

Do lado negativo, a liderança pertencia à Novabase e à NOS, cujas acções recuavam 0,91% e 0,73% para 3,26 euros e 3,51 euros, respectivamente.

Lisboa seguia alinhada com as bolsas europeias, que transaccionavam hoje em alta, com os investidores animados em relação a progressos no tratamento do coronavírus e na melhoria das relações entre os EUA e a China.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a semana em alta, com dois dos seus índices mais emblemáticos, o Nasdaq e o S&P500, em níveis recorde, graças ao desempenho da Apple e aos indicadores positivos da economia dos EUA.

O euro seguia em alta, a negociar nos 1,18 USD e o petróleo Brent trocava-se a 45,2 USD, mas 0,65% face à sessão anterior.