Próxima cimeira do G7 realiza-se em Junho num castelo na Alemanha

A próxima cimeira dos líderes dos sete países mais ricos do mundo (G7), presidida pela Alemanha, vai realizar-se de 26 a 28 de Junho do próximo ano, no Castelo de Elmau, nos Alpes da Baviera, anunciou recentemente o Governo alemão.

“O Castelo de Elmau tem todos os requisitos logísticos e de segurança” para este tipo de reunião internacional, explicou o porta-voz do Governo germânico, Steffen Hebestreit, em comunicado.

Segundo o jornal de Negócios, a Alemanha vai assumir a presidência anual rotativa do G7 a partir de 01 de janeiro, sucedendo ao Reino Unido, que recebeu os líderes do grupo em junho passado, em Carbis Bay, um pequeno ‘resort’ à beira-mar na Cornualha.

O Castelo de Elmau, um ‘resort’ de cinco estrelas, situa-se no sul da Alemanha e recebeu, em 2015, a cimeira anual das sete grandes potências, então presidida pela ex-chanceler Angela Merkel.