Proveitos impulsionam lucros da BODIVA em 4% em 2019

O resultado líquido da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) em 2019 fixou-se em 952 milhões Kz, um aumento de 3,9% face ao homólogo, segundo o Relatório e Contas da instituição.

O aumento é explicado essencialmente pela melhoria dos proveitos operacionais em 23,2% face ao ano anterior. No que respeita aos resultados operacionais, a sociedade manteve a tendência de crescimento, verificando-se um aumento de 20,7%, para cerca de 1,1 milhões Kz.

A análise à demonstração de resultados permite constatar uma redução de 2% da margem EBITDA no período (59%) comparativamente a 2018 (61%), fruto do crescimento dos custos operacionais (26,7%), resultado do aumento do custo com pessoal na ordem dos 46%.

Ainda neste período, o volume de negócios da BODIVA ascendeu os 2,1 mil milhões Kz, um crescimento de 23,2% face a 2018.

Os proveitos decorrentes da actividade de gestão e mercados regulamentados registaram um acréscimo de 23,1%, fundamentado pelo aumento de 31,4% das comissões cobradas ao Estado e 9,1% das comissões de taxa de bolsa analogamente a 2018.

Face aos proveitos resultantes da actividade de gestão de sistemas de compensação, liquidação e custódia, houve um aumento em 19,1% comparativamente ao exercício de 2018, explicado pela subida das comissões de transferência de valores mobiliários e comissões de liquidação em 52,1% e 9,9% respectivamente.

Quanto à composição dos proveitos, os serviços de manutenção em negociação representaram 53,9% dos proveitos, e a taxa de bolsa e comissões de liquidação corresponderam a 24,9% e 12,6%.

A composição dos custos operacionais obedeceu à seguinte ordem: 76,5% em custos com pessoal, 14,5% em fornecimento e serviços de terceiros, 5,7% em amortizações e 3,1% outros custos operacionais.

O activo total líquido da BODIVA subiu para 3,7 mil milhões Kz, um aumento de 2018, de 55,1%.Em termos de composição do activo, a maior parcela é representada pelas disponibilidades e pelas contas a receber, com 44,9% e 47,6% respectivamente.

No mesmo período o passivo ascendeu ,a 709 milhões Kz, um aumento de 115,3% face a Dezembro de 2018. Esta variação deveu-se basicamente ao aumento em cerca de 165 milhões Kz nos montantes a pagar referentes ao Imposto Industrial apurado no período. À semelhança do observado em 2018, os capitais próprios totais voltaram a crescer, neste caso,45,6%.

Um ano difícil

No período em análise os fundos próprios regulamentares estavam em conformidade com o disposto no Regulamento n.º 1/19, de 5 de Fevereiro, da Comissão do Mercado de Capitais.

Neste contexto o conselho de administração da BODIVA, liderado por António Furtado, considera que, apesar dos resultados alcançados, a actividade no mercado de valores mobiliários foi realizada num contexto económico desafiante, devido à desaceleração do crescimento económico, forte desvalorização da moeda nacional e condições monetárias restritivas.

O ritmo da implementação das políticas restritivas acarretou implicações no modelo de negócio e limitou fortemente a capacidade de actuação dos principais players de mercado, em especial os bancos comerciais.

Avançou ainda que, apesar do ambiente adverso, o ano de 2019 ficou marcado por desenvolvimentos positivos para o mercado, nomeadamente, a publicação da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio (Lei de Bases das Privatizações) e do Decreto Presidencial n.º 250/19, de 5 de Agosto, sobre o Programa de Privatizações (PROPRIV) que, defende o conselho da administração, será crucial para a activação do mercado de bolsa de acções.

Ainda pela positiva, destaque para a abertura parcial da conta de capital por parte do Banco Nacional de Angola, com a publicação do Aviso n.º 15/19, que define os procedimentos para a realização de operações cambiais por não residentes cambiais relacionadas com investimento directo estrangeiro e investimentos em carteira.

A publicação do Decreto Executivo n.º 320/19, de 9 de Outubro, que aprova os requisitos dos Operadores Preferenciais de Títulos do Tesouro, cuja operacionalização garantirá maior profundidade e liquidez ao mercado.

A BODIVA aredita que os mercados sob sua gestão deverão desempenhar um papel cada vez mais relevante na retoma económica, como fonte de financiamento para as empresas e como alternativa de alocação da poupança interna e externa.

“Procurámos alinhar o Plano de Acção da BODIVA com os documentos programáticos do Governo e principais stakeholders, de modo a corresponder às legítimas e fundadas expectativas dos agentes económicos”, lê-se no documento, onde a gestão da bolsa refere ser crucial o reforço das boas práticas do mercado e o framework regulatório, bem como o contínuo desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Entende igualmente que “o contexto extremamente desafiante, fruto das externalidades altamente improváveis que estamos a viver, pode ser um obstáculo para a materialização de um plano por si só exigente”.

“Por acreditarmos que a transparência das operações realizadas no mercado regulamentado gera a confiança necessária que estimula e fideliza os actores do mercado, estamos optimistas quanto à sua implementação exitosa”, afirma a gestão da BODIVA.

“Em 2020, continuaremos a trabalhar para desenvolver e apresentar soluções ao mercado, posicionando-nos sempre como um parceiro de referência e de confiança ao serviço da economia nacional”, conclui.