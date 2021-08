Prospecção de diamante, ouro e ferro no Cuanza – Norte

O director do Gabinete Económico Integrado do Cuanza-Norte, Fernando Humberto Mesquita, revelou a existência de prospecção de minas de diamante, ouro e ferro, na margem do rio Cuanza, na comuna de São Pedro da Quilemba, município de Cambambe.

A prospecção do ouro decorre nos municípios da Banga e Ngonguembo e do ferro nas comunas do Zenza do Itombe (Cambambe) e da Cerca, no município do Golungo Alto.

Os trabalhos de pesquisa e prospecção das referidas concessões iniciaram há cerca de dois anos e abrangem um levantamento profundo das minas existentes naqueles municípios, tendo em conta que são localidades que têm grande potencial no sector mineiro, de acordo com a carta de recursos minerais de Angola.

Segundo o responsável, os trabalhos de pesquisa têm como objectivo principal efectuar estudos topográficos, geofísico e químico, para a confirmação ou descoberta dos referidos mineiros e posterior exploração.