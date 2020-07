PROPRIV rende mais de 30 mil milhões de Kz

O Programa de Privatizações (PROPRIV) visa reduzir a intervenção do Estado na economia e tem por objectivo promover o fomento empresarial, assim como reforçar a capacidade empresarial, disse a ministra das Finanças, Vera Daves, em Luanda.

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos, à luz do PROPRIV, o Estado pode encaixar 30 mil milhões Kz, cerca de 82 milhões USD, resultante dos quatro concursos até agora realizados.

Com a implementação do projecto, segundo a ministra, espera-se uma redução do peso da dívida pública na economia, aumentar os recursos financeiros do sector empresarial público pelo encaixe financeiro da venda de activos para privatização.

O PROPRIV tem ainda por objectivo promover a concorrência, competitividade e eficiência da economia nacional, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais em Angola.