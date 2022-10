Propriv rende 961 mil milhões Kz mas Governo só recebeu 59% do valor

O programa de privatizações (PROPRIV) rendeu aos cofres do Estado um total de 961 mil milhões Kz até o segundo trimestre deste ano, revelou à imprensa o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

Do valor total dos contratos, 565 mil milhões kz (59%) foram considerados já encaixe financeiro, faltando ainda receber 395 mil milhões kz que estão “diluídos no tempo tendo em conta os contratos com pagamentos diferidos”, assegurou Ottoniel dos Santos durante a primeira reunião ordinária da Comissão Nacional Interministerial responsável pela implementação do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV) do mandato 2022-2027.

Desde a sua implementação o PROPRIV permitiu ao Estado privatizar 94 activos e empresas, faltando assim 82 por privatizar das quais 31 já têm o processo em curso. O programa do Governo tinha inicialmente 195 empresas que foram mais tarde reduzidas para 178, sofrendo alterações com entradas e saídas de empresas.

Segundo o secretário de Estado das Finanças, o valor arrecadado no programa de privatização vai para a conta única do tesouro ou para o accionista que tem a detenção dos activos.

O governante sublinhou que as privatizações permitiram criar 2.399 postos de trabalho, dos quais 911 são novos empregos, bem como a manutenção de 1.488 postos de trabalho, com destaque para os sectores produtivo, turismo e comércio. Entraram ainda em funcionamento 32 unidades, enquanto outras 34 “estão em fase de arranque”.

Quanto à prorrogação do prazo do PROPRIV (que se previa estar concluído em 2022) para um novo ciclo de programação, que se prolonga até 2027, explicou o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, deveu-se a “vicissitudes jurídicas”, à necessidade de fazer ajustes relacionados com a própria natureza dos negócios e à entrada de novos activos para o programa que serão alvos “de uma análise profunda”.

O novo ciclo

Na reunião foi também abordado o novo ciclo 2023-2027, onde se prevê concluir 60 processos, com destaque para os processos no sector financeiro (seguradora ENSA), telecomunicações (TV Cabo, Multitel, Unitel), transportes (Secil Marítima, TAAG), indústria e pescas, segundo uma nota de imprensa do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), que gere o programa.

A primeira reunião da CNI-PROPRIV, que teve como base fazer o balanço da implantação do programa de privatizações até 30 de Setembro de 2022 contou com a presença habitual de representantes dos vários Departamentos Ministeriais e demais instituições que integram a referida comissão e foi orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

A CNI-PROPRIV integra responsáveis de vários departamentos ministeriais, nomeadamente, Ministério das Finanças, Ministério da Economia e Planeamento, Ministério do Comércio e Indústria, Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, Ministério dos Transportes, Banco Nacional de Angola, o IGAPE, a Sonangol E.P. bem como, outras instituições envolvidas na implementação do PROPRIV.