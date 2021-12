PROPRIV prevê concluir 52% da alienação de activos ainda este mês

Num total de 97 activos definidos no Programa de Privatizações (PROPRIV), o Estado prevê alienar 50 activos e participações do Estado até final do corrente ano.

A informação foi avançada hoje, pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, que falava a margem da reunião da Comissão Interministerial para o PROPRIV.

“Hoje demos nota de que estão em curso um total de 14 processos de privatização para um conjunto de empresas e activos que no ano de 2021 serão concluídos e darão lugar a privatização ou alienação, um total de 50 activos no conjunto desses 14 processos”, disse.

O responsável adiantou que o BCI, a ENSA e os activos associados a Sonagol fazem parte da lista líquida de activos do PROPRIV, cujo término do processo está previsto para o final deste ano. Os remanescentes activos que não forem concluídos até ao final de 2021, serão transferidos para 2022, devido a modalidade ou tipologia do procedimento de privatização que foi definido.

“A oferta pública inicial é um processo que leva mais tempo, e necessariamente tem de passar por várias fases até estar em condições de ir para o mercado e, por isso, temos algumas empresas que vão ser privatizadas via oferta pública inicial, e aqui falo do Banco Angolano de Investimento (BAI), que da parte dos accionistas e do titular do poder Executivo já foram dados passos no sentido de conformar o procedimento para privatizar, para que o accionista Estado possa sair da sociedade,” reforçou.

Neste sentido os processos que têm um tempo mais dilatado, terão a sua conclusão apenas no ano 2022.

Os activos do Estado têm suscitado o interesse de investidores das mais variadas nacionalidades, dentre as quais Portugal, França e África do Sul.