PROPRIV gera 805,4 mil milhões Kz aos cofres do Estado

O Programa de Privatizações Integral e Parcial de Empresas Públicas (PROPRIV) gerou pelo menos 805,4 mil milhões de Kwanzas aos cofres do Estado, dos quais 400 mil milhões Kz foram, efectivamente, recebidos, segundo o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Bicudo Vilar.

Os dados foram adiantados na 6ª edição do “Conversas com Rumo”, sob o tema “Novos Caminhos para o Sector Empresarial Público, que decorre em Luanda.

Patrício Vilar avançou ainda que em 2022 prevê-se concluir mais 50 processos de privatizações com destaque para as empresas, nomeadamente, BAI, TV Cabo, e Sonangalp.

