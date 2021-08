Proposta de Lei do BNA prevê seis aos de mandato do governador

A Proposta de Lei do Banco Nacional de Angola (BNA), em posse da Assembleia Nacional, prevê um mandato de seis anos renováveis uma única vez, perfazendo 12 anos, para o governador do Banco Central e seus membros, após a nomeação pelo Presidente da República, com o parecer do órgão legislador.

Na Lei actual, nº 16/10, de 15 de Julho, o governador do BNA é nomeado pelo Presidente da República, por um período de funções de cinco anos, renováveis, por igual período.

Segundo o director do Gabinete Jurídico do BNA, Henriques Damba, nesta proposta de Lei, a semelhança de outras geografias, antevê que o mandato do governador e seus membros se diferencie, por um ou dois mandatos, em relação ao do Governo (cinco anos), para que não se crie instabilidade durante a mudança de Governo.

O projecto Lei, que aguarda a discussão na especialidade na Assembleia Nacional, perspectiva a autonomia funcional do Banco Central, assim como uma melhor articulação das políticas sem sobreposições, como a política fiscal em detrimento da monetária.

O documento foi apresentado ontem, pelo director do Gabinete Jurídico do BNA, Henriques Damba, a jornalistas de órgãos da comunicação públicos e privados, no quadro do ciclo de formação que vai até Julho de 2022.