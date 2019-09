Os interessados têm até 15 de Setembro para apresentarem os contributos, avança o Jornal de Angola, esta quarta-feira.

A proposta de Lei comporta 22 artigos e além de definir as taxas cobradas sobre as viaturas, motociclos, triciclos e quadriciclos, propõe também o alargamento da base de incidência às embarcações de lazer e às aeronaves de uso particular.