Projectos de água sobre a chancela do Standard Chartered Bank

O Standard Chartered Bank liderou, nos últimos seis meses, a assinatura de um contrato de financiamento no valor de 1,1 mil milhões USD com o Ministério das Finanças, para o desenvolvimento de infra-estruturas críticas de fornecimento de água, para servir Luanda, soube o Jornal de Angola da instituição.

Conforme explica o banco, a transação representa o maior financiamento de empréstimo sindicado do primeiro semestre de 2021 de um Estado soberano da África Subsariana, cujo contrato foi celebrado em finais de Junho deste ano.

O financiamento está dividido em dois empréstimos. O primeiro, no valor de 910 milhões USD garantido pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), do Banco Mundial, onde o Standard Chartered actua como único consultor e banco coordenador, signatário e Mandated Lead Arranger (MLA).

O mesmo financiamento também tem o apoio do African Trade Insurance e do mercado dos seguros privados. Este financiamento também estabelece um recorde, ao ser o maior com garantia parcial do BIRD em todo o mundo.

Já o segundo empréstimo, garantido pela agência de créditos à exportação francesa (ACE), pelo BPIFrance Assurance Export (BPI), e com o Standard Chartered a actuar como único Mandated Lead Arranger (MLA) e subscritor, tem o valor de 165 milhões USD.

Com este empréstimo, o Standard Chartered vai apoiar a entrada no projecto dos exportadores de topo franceses Suez e Saint Gobain. O objectivo do projecto, conhecido como Luanda Bita Water Supply Guarantee Project, passa pelo melhoramento do acesso a serviços de água potável a mais de dois milhões de residentes em partes seleccionadas do Sul de Luanda.