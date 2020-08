Projecto Weza lança o portaldo agro-negócio

O AGROPortal.ao surge da evolução e reposicionamento do “Portal do Agronegócio Angolano” www.uiza.co.ao, devido ao sucesso e dinâmica que o mesmo demonstrou alcançar, após o seu lançamento em Fevereiro de 2019.

Esta plataforma servirá como veículo à dinamização do agro-negócio em Angola, proporcionando aos seus utilizadores diversos serviços, totalmente grátis, de grande utilidade e valor acrescentado, sendo também uma forma rápida e eficaz de desenvolver e promover a actividade individual ou marca nessa área.

Trata-se de um conceito prático, útil e inovador no nosso país, que procura dinamizar o sector com o desenvolvimento e facilitação de novas formas de comunicar e interagir entre os diversos “players” (actores) do ramo e que traz como missão ser a plataforma digital do agro-negócio líder angolano, com vista a potenciar o sector em termos gerais, bem como facilitar a troca de informações, produtos e serviços de valor acrescentado.

Igualmente, o AGROPortal.ao procura ser o principal veículo para comunicar e promover o Agronegócio em Angola, algo que a Weza adianta ser “fundamental e necessário para o país acelerar o seu vasto potencial agrícola, através da dinamização e apoio ao desenvolvimento, evolução e crescimento das micro, pequenas, médias e grandes empresas ligadas ao sector”.

Variadas secções

A plataforma aprimorada é preenchida pelas secções de “AgroNEWS”, onde constam as notícias, artigos e outras informações relacionadas com o agro-negócio, de “AgroDOCS”, que mostra a maior Biblioteca “online” focada no agro-negócio em Angola e de “AgroVIDEOS”, um repositório com uma crescente colecção de vídeos úteis sobre o ramo de actividade.

Também, existe no AGROPortal.ao a secção de “AgroEVENTS”, com formato para o utilizador promover e manter-se informado sobre os diversos eventos, palestras e workshops relacionados ao Agro-negócio, o “Directório”, onde podem ser encontrados contactos e informações sobre fazendas, cooperativas, associações, serviços e indústria, bem como o “Glossário”, onde, espera-se, venham a constar significados dos mais diversos termos empregues no universo do agro-negócio.

Presentemente, o universo agrícola angolano é cada vez mais global e competitivo e hoje a agricultura não se faz mais só com uma enxada. Do mesmo modo, o agro-negócio cresce e torna-se cada vez mais importante, ao mesmo tempo que se moderniza ao ritmo dos avanços tecnológicos.