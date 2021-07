Projecto Kwenda disponibiliza mais de 2 milhões de kz em Cambundi-Catembo

O director geral do Fundo de Apoio Social (FAS), Belarmino Jelembi, afirmou que esta previsto até final deste ano, beneficiar 25 mil e 500 kz cada, cerca de 300 mil agregados familiares em todo País.

O valor em referência corresponde a um vencimento trimestral por cada agregado familiar, visando a melhoria da qualidade de vida da população, através da aquisição de insumos agrícolas e criação de pequenos negócios.

Realçou que o projecto vem correspondendo as expectativas, pelo que, com isso, várias famílias começam a sair da extrema pobreza e passam a ser agentes económicos locais.

Para tal os meses de julho e agosto deste ano, o Fundo de Apoio Social estima efectuar o registo de 60 mil agregados familiares em todo país, a ser inicialmente contemplados, acrescentando que está em curso a criação de uma base de dados sobre a vulnerabilidade do país, que poderá ser utilizado na concretização do Kwenda e futuros projectos do Estado angolano.

Por sua vez, o director regional do Banco Mundial para Angola, Jean Cristophe Carret, em missão de avaliação do projecto Kwenda em Malanje, disse que a entrega dos valores representa o cumprimento do compromisso do governo angolano com a sua instituição enquanto financiadora do referido projecto em curso no País.

Entretanto, disse ser necessário que o FAS elabore um projecto de avaliação de impacto social que visa aferir os resultados do Kwenda, no que toca a melhoria de vida das famílias beneficiadas, a fim de se gizar eventuais acções.

O Programa de Fortalecimento da Protecção Social “Kwenda”, é uma acção do Executivo angolano financiada pelo Banco Mundial, que visa atender faseadamente, um milhão e 608 mil famílias carentes dos 164 municípios do país, até 2023 e conta com um orçamento global de 420 milhões usd, montante que prevê igualmente a par das transferências sociais monetárias, inclusão produtiva, municipalização da acção social e cadastramento social único.

Actualmente o Kwenda em Malanje abrange apenas 19 mil e 477 famílias dos municípios de Luquembo e Cambundi-Catembo.