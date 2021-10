Projecto de carvão em concurso público

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente realiza, dentro de um mês, um concurso público para o projecto do carvão, noticiou o Jornal de Angola.

O projecto do Ministério resulta de uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e conta com o financiamento do Fundo Global para o Ambiente (GEF). O mesmo consiste na promoção do carvão vegetal, através da abordagem da cadeia de valor.



Através do concurso, o Ministério vai eleger propostas com base em duas temáticas, designadamente "Consultoria para a elaboração de uma estratégia nacional de carvão vegetal sustentável para Angola” e "Consultoria para a redacção de um livro branco sobre sustentabilidade da cadeia de valor do carvão vegetal em Angola”.



Segundo o director-executivo da Fundação Kissama, Vladimir Russo, as comunidades ou famílias fazem o carvão à volta das aldeias não só para o uso directo, mas para vender às empresas e pessoas singulares, mas tal prática, depois, implica a deslocação de aldeias para um outro lugar, por causa do corte das árvores, que resulta em exposição à poeira e animais à volta das aldeias.



"Os projectos de como fazer um fabrico sustentável do carvão e lenha deveriam ser expandidos para outras partes do País, acompanhados de programas integrados de educação”, disse.