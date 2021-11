Programas assistenciais absorvem 32,3 mil milhões Kz

O Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP) absorveu pelo menos 32,3 mil milhões Kz, de Janeiro a Setembro, segundo o secretário de Estado para a Acção Social, Lúcio Amaral, apurou o Mercado.

Lúcio Amaral, que falava no briefing semanal do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) disse que, com os fundos despendidos, foram concretizadas acções em 108 municípios, com a execução do programa a situar-se em 57% da meta estabelecida para 2021.

As acções no domínio dos cuidados primários de saúde foram executadas em 72,4%; no do empoderamento da mulher em 65,4%; cidadania e no da agricultura 65%; pecuária e pescas 59,5%, de acordo com os dados apresentados pelo representante do Executivo.

No terceiro trimestre, as acções em curso ascendiam a 5131, envolvendo um universo superior a seis milhões de pessoas.

O PIDLCP está projectado para estabelecer objectivos e prioridades a prosseguir no combate à pobreza, estando a ser executado nos 164 municípios do País, a favor de cada um dos quais o Executivo destina desembolsos orçamentais de 300 milhões Kz por ano.