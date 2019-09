Programa de Privatizações em seminário nos dias 19 e 20 de Setembro

A Comissão Nacional Interministerial para a Implementação do Programa de Privatizações promove de 19 a 20 de Setembro um Seminário Metodológico sobre o PROPRIV às 9h00 numa unidade hoteleira, na Baixa de Luanda.

Segundo uma nota publicada na página electrónica do Igape, “o evento é dirigido a todas as entidades interessadas no processo de privatização de activos e empresas públicas”.

A actividade contará com a presença de representantes do sector público, de organismos internacionais, do sector financeiro, de consultoras, associações empresariais, câmaras de comércio entre outros.