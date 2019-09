“Programa de Estabilização está a gerar resultados positivos”

Manuel Nunes Júnior falava na abertura do Fórum da Agricultura Moxico 2019, sob lema “Desenvolver a agricultura, criar emprego e combater a pobreza”, tendo apontado a diminuição da inflação e normalização gradual do mercado cambial.

O PEM tem como objectivo criar o ambiente macroeconómico necessário para o sucesso do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 (PND 2018-2022) e para o relançamento da economia do País.

No imediato, o PEM visa um ajuste macroeconómico, quer do ponto de vista fiscal, quer cambial que permita o alinhamento da nossa economia a um ambiente em que o preço do petróleo já não esteja no patamar dos 100 USD por barril, mas a um nível significativamente mais baixo.

Os elementos fundamentais do PEM, sublinhe-se, é a consolidação fiscal e a estabilização do mercado cambial, em torno dos quais se irão mover os demais domínios, de acordo com o Executico.