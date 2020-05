Programa de alívio económico recebe perto de 2 mil candidaturas

O portal alivioeconomico.org, criado no âmbito da implementação das medidas de mitigação do impacto dos efeitos negativos provocado pela covid-19, registou a candidatura de 1964 projectos, segundo informa o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João.

As candidaturas encerraram a 30 de Abril e foram registados pedidos para todas as categorias previstas, sendo 1016 para operadores de comércio e distribuição, 506 para pequenas e médias empresas no ramo agro-pecuário e pescas, 139 cooperativas familiares, 223 para indústrias transformadoras e 80 para sociedade micro-crédito.

O objectivo, segundo explica o secretário de Estado, é apresentar os mecanismos para a concessão de financiamento para a compra da produção nacional de bens de consumo.

“Entendemos que o papel do sector privado nesse processo é de extrema importância e com a vossa ajuda conseguiremos concretizar as metas preconizadas para mitigar os resultados negativos provocado pela pandemia vigente”, realçou o responsável.