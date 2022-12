Programa “Crescer Juntos” do Banco BIC assina com mais quatro parceiros

A Baldex, a Go Media, a Purifiltro e a Platina Line tornaram-se, nesta terça-feira, 13, co-investidoras do “Crescer Juntos”, o programa de Responsabilidade Social criado pelo Banco BIC.

A iniciativa do banco visa unir o sector financeiro e empresarial em torno do apoio a organizações com programas e projectos inovadores na solução dos mais urgentes problemas sociais de Angola.

A assinatura do protocolo de parceria e co-investimento foi feita na sede do Banco BIC, em Talatona, na província de Luanda, com a presença de Jaime Soares (Purifiltro), Álvaro Torre (Go Media), Xiejin Huang Hope (Baldex) e Sarchel Necésio Seraponzo (Platina Line). O Banco BIC esteve representado no acto pelo presidente da Comissão Executiva.

Hugo Teles disse, na ocasião, que “é para uma enorme honra contar com o co-investimento dessas empresas no Crescer Juntos. Os apoios não são financeiros, mas em materiais, equipamentos e em visibilidade que fortalecem as missões às quais essas ONG se dedicam. Mais do que nunca, é preciso que nós, empresários, coloquemos o nosso melhor ao serviço das soluções de combate à miséria, da protecção dos Direitos Humanos e em estratégias de Educação, Saúde e Empreendedorismo”, afirmou Hugo Teles, PCE do Banco BIC.

Ao todo, foram mais de 400 candidaturas de ONG, Fundações e Associações sem fins lucrativos a concorrer pelo apoio do Crescer Juntos. Depois de um cuidadoso processo selectivo, que envolveu uma pré-selecção e entrevistas em profundidade da equipa técnica com 40 finalistas, o Conselho Consultivo do programa escolheu 17 projectos, que vão receber, juntos, o valor equivalente a 500 mil dólares para os respectivos projectos, de acordo com o director de Marketing do Banco BIC, Victor Mendes.

Este programa do banco é apoiado por um Conselho Consultivo. Trata-se de mais uma das inovações desta iniciativa integrada por personalidades da sociedade e do mundo empresarial com forte visão social. O contributo do Conselho para a transparência e a qualidade do Crescer Juntos é de enorme valia.

Os 17 projectos aprovados pelo Conselho juntam-se às 3 ONG que haviam sido escolhidas pelo Banco BIC no lançamento do “Crescer Juntos” e somam um portefólio de 20 projectos apoiados.

A concepção do programa e toda a gestão é da Kymica Humana, consultoria especializada em Responsabilidade Social Corporativa e Desenvolvimento Humano, que fará também a supervisão dos projectos apoiados ao longo de 2023.

“Como Banco, o BIC sabe fazer crescer capitais financeiros. No âmbito do Crescer Juntos, queremos fazer crescer o “capital social” que as ONG, Institutos e Fundações geram para a sociedade. Conforme tenho reafirmado, quando se trata de um bem comum, não há disputas”, afirma Hugo Teles.