Produtos para Reserva Estratégica Alimentar chegam ao País

Um navio com 30 mil toneladas de açúcar a granel chegou, esta terça-feira (28), ao País no âmbito da operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar (REA), com objectivo de regular o mercado e influenciar a baixa de preços dos produtos da cesta básica, informou a Angop.

De acordo com o coordenador de gestão do Entreposto Aduaneiro de Angola, Eduardo Machado, doravante, chegarão ao País um a dois navios por semana, com uma média de cerca de 30 a 35 mil toneladas dos produtos designados na Reserva Estratégica Alimentar.

" Vai atracar um outro navio no Porto do Lobito em Benguela com 35 mil toneladas de milho”, informou, salientado que, tão logo o mercado for pressionado, haverá uma circulação destes produtos num determinado ritmo para manter a oferta estável e reduzir a pressão do preço.

A Reserva Estratégica Alimentar entrou em efectiva operacionalização, na semana passada, colocando de imediato no mercado, já nesta primeira fase, até 354.000 toneladas de alimentos, aumentando progressivamente até chegar às 520.000 toneladas, num conjunto de 11 produtos da Cesta Básica.

Entre os produtos disponibilizados de imediato destacam-se o açúcar - em sacos de 50kg, arroz - em sacos de 25kg e a coxa de frango – em caixas de 10kg, aguardando-se pela farinha de milho, de trigo e de mandioca, massango, óleo alimentar, feijão, arroz, sal iodizado, peixe seco e frango.

A REA vai garantir a aquisição, armazenamento e distribuição de mais de 520.000 toneladas de produtos alimentares, parte deles já produzidos e transformados localmente, em indústrias geradoras de emprego, prevendo-se um impacto na redução dos preços, em até 5% para o consumidor final.