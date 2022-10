Produtos importados pressionam inflação global para 1,14%

O Índice de Preços Grossistas (IPG) fixou-se em 1,14% em Setembro de 2022; um aumento de 0,02 pontos percentuais (pp) face a Agosto deste ano, apontam os dados do relatório do referido indicador divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do INE, os produtos importados foram os que mais contribuíram para o aumento do IPG no nono mês do presente exercício económico (0,67 pp ou seja 59%). Os produtos nacionais tiveram uma participação de 0,47 pp, correspondendo a 41% do valor da inflação global em Setembro.

De acordo ainda com aquele instituto, a inflação global registou mudança na trajectória decrescente que apresentou desde o início de 2022.

Para o economista Carlos Lumbo, o aumento do IPG em Setembro confirma que a taxa mensal deixou de diminuir, à medida que o preço do petróleo parou de subir intensamente.

Em termos homólogos, segundo os dados do INE na Folha de Informação Rápida (FIR), houve uma diminuição do IPG, situou-se nos 22,7%, no período em análise.

Também no mês em análise, a inflação global diminuiu 8,1 pp, face ao período homólogo. Os dados do INE revelam ainda que é necessário recuar até Maio de 2020 para encontrar um registo baixo quando o IPG se fixou em 21,9%.

Quanto à variação acumulada dos produtos nacionais, em Setembro de 2022 foi de 21,4%.

Carlos Lumbo afirma que os números divulgados pelo INE indicam que o IPG apresenta o mesmo comportamento do Índice de Preços no Consumidor, publicado há poucos dias.

“Ambos os indicadores reflectem o facto de o preço do petróleo ter parado de subir para passar a oscilar entre 80 e 100 USD. Por isso as taxas de inflação mensal passaram a variar com menos intensidade do que nos primeiros meses do ano”, sustentou.

Os preços grossistas, aponta o economista, são a antecâmara dos preços a retalho, apresentados aos consumidores. Acrescenta ainda que com alguns refinamentos estatísticos, o IPG pode servir de indicador antecipado em relação ao Índice de Preços no Consumidor, nos casos de inflação de oferta que são muito frequentes em Angola.

Quanto aos produtos nacionais, o relatório indica que a inflação em Setembro foi de 1,86%, sendo a indústria transformadora (com 1,04 pp) que mais contribuiu para a variação de preços.

Os produtos que mais contribuíram foram gasosa com 0,42 pp, cerveja - 0,34 pp, cimento - 0,05 pp, farinha de trigo - 0,02 pp, sabão em barras, vinho, carne de vaca e carapau congelado - 0,01 pp.

A inflação nos produtos importados em Setembro de 2022 foi de 0,90%. A indústria transformadora com 0,84 pp foi a que mais contribuiu para a variação de preços dos produtos importados, de acordo com o INE.

O estudo indica também que os produtos que mais contribuíram foram fuba de milho (0,09 pp), carne de porco (0,08 pp), arroz branco agulha (0,07 pp), farinha de trigo e vinho tinto (0,05 pp), miudezas (0,04 pp), óleo de soja, detergente em pó, chouriço e frango congelado (0,03 pp), carne de vaca e carapau congelado (0,02 pp), açúcar de cana, tomate pelado, sabonete, varão, cimento e carne em lata (0,01pp).

Segundo Carlos Lumbo, os produtos importados têm apresentado taxas de variação mais baixas do que os produtos nacionais por serem mais competitivos.

Além disso, alguns produtos importados concorrem para a produção de produtos nacionais, o que também conta para essa diferença de taxas.