Produtos básicos registam aumento de 0,16%

A variação de preços dos produtos da cesta básica da quinta semana do mês de Novembro, para a primeira semana do mês de Dezembro registou, em termos gerais, um aumento de 0,16%.

Nos estabelecimentos comerciais a variação de preços dos produtos da cesta básica da quinta semana do mês de Novembro, para a primeira semana do mês de Dezembro registou um aumento de 0,17%.

Os produtos que contribuíram para este aumento de preços foram o açúcar branco com 4,08%, o tomate com 3,74 e a coxa de frango com 3,02, as maiores reduções de preços registaram-se nos produtos óleo alimentar de soja com 3,91%, arroz corrente com 2,41 e pão bola com 1,20.

No período em referência, as maiores variações de preços observaram-se nos supermercados Intermarket com 4,73%, Deskontão com 1,01 e Shoprite com 0,86%. Por outro lado, as maiores reduções de preços registaram-se na Martal com 1,72%, Maxi com 1,36 e Kibabo com 1,01.

Os preços dos produtos da cesta básica nos mercados informais da quinta semana do mês de Novembro, para a primeira semana do mês de Dezembro registaram um aumento de 0,14%. Os produtos que mais contribuíram para este aumento de preços foram, o tomate com 7,48%, o feijão com 3,28% e a fuba de bombo com 3,25%.

As maiores variações de preços no período em referência foram registadas nos mercados do KM30 com 0,78%, Catinton com 0,75 e Kikolo com 0,64, observou-se reduções de preços no Congoleses com 0,70%, Kifica com 0,69 e Asa Branca com 0,17%, respectivamente.