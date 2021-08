Produtores norte-africanos de petróleo e gás avançam na transição energética

Vários actores activos no espaço de petróleo e gás do norte da África – países produtores, companhias petrolíferas independentes (IOCs), prestadores de serviços e outros – já estão inscritos na “Semana do Petróleo da África em Novembro” deste ano, sem problemas e apoiando a mudança temporária do evento para o Dubai como medida de segurança da COVID-19. Eles esperam que a Semana do Petróleo da África se mova "para casa" para a Cidade do Cabo, África do Sul, no próximo ano.

A transição de energia limpa está na ordem do dia da conferência deste ano.

Diz Mohamed Boussaîd, ministro da Indústria, Energia e Minas da Tunísia: "Estamos determinados a acelerar a nossa transição energética na próxima década para alcançar a segurança energética através de um mix de energia diversificado e melhorar a nossa competitividade económica".

Descarbonização

A descarbonização é fundamental para que os países do norte de África alcancem suas ambições climáticas e de desenvolvimento económico. No entanto, a mudança não será fácil, já que o norte da África depende das exportações de energia para impulsionar sua economia, o que significa que qualquer mudança substancial exigirá investimentos de países mais desenvolvidos.

"A única maneira de seguir em frente...é uma onda dramática no investimento em energia limpa", diz Tim Gould, co-autor do relatório 'Transição de Energia Limpa no Norte da África' e chefe da divisão da Agência Internacional de Energia (AIE) para perspectivas de fornecimento de energia e investimento.

"Os países não começaram essa jornada a partir do mesmo ponto. Os países emergentes, em particular, precisam de financiamento e conhecimento para construir os seus sistemas de energia de forma sustentável."

A Semana do Petróleo da África é o ponto de encontro escolhido para o sector de petróleo e gás a montante do continente. Entrando agora em seu 27º ano, o evento reúne governos, companhias petrolíferas nacionais e internacionais, independentes, investidores, comunidade O&G e prestadores de serviços.