Produção petrolífera cai 34% nos últimos oito anos

A produção petrolífera angolana caiu 34% nos últimos oito anos, redução equivalente a 428 mil barris por dia (BPD), segundo o Angola Oil & Gas Market Report (2020- 2021), lançado recentemente pela PetroAngola, apontando também a baixa da produção nacional como um dos principais factores da redução da arrecadação de receitas petrolíferas no ano em curso.

Em 2019, por exemplo, segundo relatório, a produção do crude caiu 7%, com uma média diária de 1,383 milhões de barris por dia (MBPD), representando uma perda de 103 mil BPD, quando comparado aos volumes produzidos em 2018.

Entretanto, a produção petrolífera nacional, no ano passado, atingiu uma média de 1,276 MBPD, com perdas de 107 mil BPD. O volume total corresponde 465,354 MMBBLS, representando um declínio de 8% em relação ao ano anterior, citando dados da PetroAngola.

Esta queda na produção angolana, segundo a consultora, se deve, fundamentalmente, à falta de actividades de pesquisa nos diversos campos petrolíferos, falta de investimentos no upstream, amadurecimento dos campos em produção e algumas interrupções operacionais.

De acordo com a PetroAngola, estima-se que a produção petrolífera angolana possa atingir este ano uma média diária na ordem de 1,190 MBPD, equivalente a cerca de 116 KBPD abaixo da quota de 1.306 MBPD fixada pela OPEP como o volume máximo de barris a serem produzidos por Angola em função dos cortes acordado pelo cartel.

Por outro lado, o aumento nos custos de produção deve-se ao relançamento da actividade exploratória no País. Assim sendo, lê-se no relatório, a previsão dos custos operacionais para 2021, estão estimados em 12,014 mil milhões USD em Capex e Opex, um aumento de 2,54 mil milhões, em comparação com o período homólogo, dos quais, 2,787 mil milhões serão aloucados no bloco 15 e 2,561 mil milhões no bloco 32.

Em 2020, observou-se os primeiros passos relacionados com as estratégias de exploração em áreas de desenvolvimento e campos marginais. Com efeito, foram aprovadas as declarações de marginalidade para os campos Paje, Ástrea e Juno no Bloco 31, N´singa (já em produção), Lifua, Kambala e N ‘dola Sul no Bloco 0.

Impacto da COVID 19

O relatório sobre a produção petrolífera angolana realça que o estado de emergência imposto pela COVID-19 teve um grande impacto na exploração, levando, por exemplo, à suspensão das actividades de perfuração e limitações substanciais na actividade de produção em geral.

A pandemia da COVID-19 teve igualmente um impacto negativo sobre o sector petrolífero, tanto pela queda dos preços do barril de crude, quanto pelas dificuldades suscitadas na mobilização de recursos e da força de trabalho para a renovação das actividades em Angola.

O documento informa ainda que em Março de 2020, Angola eliminou as suas perspectivas positivas para o relançamento do sector petrolífero, uma vez que logo após a propagação do coronavírus, vários projectos traçados foram cancelados.

Conta-se o programa de desenvolvimento adicional do bloco 17, onde se previa a entrada em produção dos projectos Clov Fase 2 e Dália Fase 3 como formas de melhorar a operacionalidade do bloco.

“Adicionalmente, delineava-se a perfuração de 17 poços de desenvolvimento no Bloco 15 que também se viram cancelados”, lê-se. A PetroaAngola avisa ainda que os cortes nos gastos de capital provocados pela COVID-19 e os atrasos nas operações E&P, podem atrasar a recuperação da indústria de petróleo angolana por um longo período.

Antes da COVID-19, a produção das novas áreas estava a caminho de um aumento em cerca de 1,4 MBPD, estimava-se assim uma adição de cerca de 750 mil BPD até 2029.

Devido a COVID-19, e consoante as previsões revisadas, estima-se que a nova produção acumulada irá encolher cerca de 650 mil BPD, e só será alcançada em 2032, momento em que a produção dos campos actualmente em curso irão apresentar uma redução acentuada face ao declínio natural dos campos petrolíferos.