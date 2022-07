Produção petrolífera brasileira diminui 1,84% em Maio

O Brasil produziu uma média de 2,877 milhões de barris de petróleo por dia em Maio, menos de 1,84% em comparação com o mesmo mês em 2021, informou hoje a entidade reguladora.

Segundo um comunicado da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a produção de gás natural em Abril foi de 131 milhões de metros cúbicos por dia, menos 2,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

“Neste mês de Maio, os campos marítimos produziram 97,4% do petróleo e 86,7% do gás natural. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 94,2% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil”, lê-se no comunicado.

As estatísticas da ANP reúnem os resultados da exploração de petróleo e gás natural por 41 empresas diferentes em 278 áreas concedidas em concessão, seis áreas em que os operadores partilham a sua produção com o Estado e cinco áreas que o Estado concedeu à Petrobras em condições especiais.