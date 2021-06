Produção industrial em Angola abre 2021 em baixa

A produção industrial em Angola caiu 3,9% no primeiro trimestre de 2021, face ao período homólogo de 2020, segundo dados do Índice de Produção Industrial (IPI) divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A culpa da redução da actividade industrial é da indústria extractiva, a mais importante do País, cuja produção global teve uma queda de 12,9% influenciada pela diminuição da extracção de petróleo que tombou -17,8% quando comparado com o período homólogo.

A extracção de diamantes no período de Janeiro a Março de 2021 diminuiu 11,4% homólogo, em comparação com o trimestre anterior também houve uma redução de 9,4%.

A indústria transformadora fez o caminho inverso em termos homólogos, aumentou 10,4% impulsionado pela fabricação de produtos petrolíferos, químicos e outros com um crescimento (homólogo) de 12,2%. Se comparado com o trimestre anterior o sector transformador diminuiu 1,7%.

A captação, tratamento e distribuição de água e saneamento aumentou 16,7%, em comparação com o trimestre anterior houve uma redução de 2%. A produção e distribuição de electricidade, gás e vapor apresentou uma variação positiva no período em análise ao crescer 15,5% em termos homólogos e 8,1% do ponto de vista trimestral.

O investigador Fernades Wanda defende que este aumento não se reflecte nos sectores produtivos (por ex. indústria transformadora, agricultura), daí que os produtores localizados no pólo industrial de Viana têm sérias dificuldades no acesso dessas duas utilidades (apesar do pólo estar próximo do canal do Kikuxi e existirem subestações da ENDE em Viana).

Fraco desempenho da actividade industrial

Para Fernandes Wanda o fraco desempenho da indústria em Angola se deve às dificuldades financeiras agravada pela fraca actuação da banca de investimento voltada ao fomento industrial. Situação igualmente defendida pelos produtores no Indicador de Clima Económico elaborado pelo INE.

Fernandes Wanda acresce ainda, que o excesso de burocracia, a falta de infra-estruturas produtivas como pólos industriais devidamente infra-estruturados, contribuem para o baixo desempenho do sector.

Apela ao fomento, seja por via de investimentos privados ou público-privados, de pólos industriais com vista a tornar competitivo os produtos feitos no País, a pensar já na zona africana de livre comércio bem como em programas como o AGOA dos EUA e o EBA da União Europeia.

“Angola precisa ter uma banca de investimentos focada no fomento industrial o BDA até agora não correspondeu as expectativas. Apesar dessas debilidades no período pós-guerra, Angola conseguiu criar uma indústria de bebidas forte, que com acções correctas pode influenciar o sector agrícola, produção de milho, açúcar, tal como fez surgir uma indústria de embalagens, vidro, PET” aponta.

Aponta igualmente o surgimento da indústria de cimento e materiais de construção, como o aço, “que caso haja uma boa articulação sectorial têm o potencial de fazer crescer outros sectores”.

Especialistas defendem que o fraco desempenho da actividade industrial contribui para o aumento dos preços dos bens da cesta básica. Eduardo Manuel argumenta que os produtores industriais aumentam os preços dos produtos acabados para cobrir os custos operacionais.

Justifica que grande parte dos produtos da cesta básica são de origem agrícola, pelo que a produção desses bens não pode depender das quedas pluviométricas.

Apela para a rentabilização do projecto “Grandes Fazendas” e fazer com os 7 principais perímetros irrigados estejam 100% operacionais. Incentiva o surgimento de produção industrial como produção de fertilizantes, pesticidas e outros equipamentos, para apoiar os investimentos feitos nesses perímetros e nas grandes fazendas.

“O resultado será um aumento de produtividade no sector agrícola”.

Outras razões para o fraco desempenho da indústria

A conjuntura económica internacional adversa, agravada pela pandemia da COVID-19, levou a uma brusca diminuição das exportações e afectou o resultado da indústria nacional como assevera o economista Eduardo Manuel. Elenca ainda um conjunto de razões para fraco contributo do sector: Escassez de matérias primas, devido a falta de produção local, dificuldades de importação das matérias-primas por falta de liquidez em moeda estrangeira, provocada pela desvalorização do kwanza em relação ao dólar; falta de pessoal qualificado para actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) a fim de promover a inovação a nível organizacional e no mercado, para enfrentar a concorrência nacional e estrangeira; sistema tributário desajustado a realidade do sector; mau estado das infra-estruturas viárias.

Sobre o inquérito

O Índice de Produção Industrial (IPI): mede a evolução do valor acrescentado na indústria, em termos de volume de produção, num determinado período de tempo e espaço geográfico determinado. O inquérito foi realizado em 398 estabelecimentos seleccionados a nível nacional com destaque para as províncias de Luanda, Bengo, Cabinda, Benguela, Huíla, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Lunda Norte, Malanje, Uíge, Zaire, Huambo, Namibe e Bié. A província de Luanda, com 201, é a que mais estabelecimentos possui na amostra, representando cerca de 51% do total. Dos 398 estabelecimentos inquiridos, durante o período em análise, responderam 356, o que corresponde a uma taxa de resposta de 89%, considerada em termos estatísticos de boa cobertura. O IPI começou a ser calculado em 2010.