Produção industrial do Japão aumenta 5,8% em 2021

A produção industrial do Japão aumentou 5,8% em 2021 em comparação com o ano anterior, ainda assim abaixo do nível pré-pandémico, devido à escassez global de semicondutores, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Governo.

Segundo a Lusa, este aumento anual contrasta com o declínio de 10,4% em 2020.

Ainda assim, a recuperação da produção industrial japonesa foi abrandada no ano passado pela escassez global de semicondutores e pela suspensão da produção de componentes no Sudeste Asiático devido ao aumento dos casos da COVID-19 nas fábricas, um revés que afectou particularmente a indústria automóvel.

Segundo dados de um inquérito conduzido pelo Ministério com empresas nacionais, a produção industrial japonesa deverá aumentar 5,2% em janeiro deste ano, dois décimos de ponto percentual acima da previsão anterior, e aumentar 2,2% em Fevereiro.

A produção industrial mede o ritmo das fábricas japonesas e é considerada fundamental para antecipar o desempenho da economia do país asiático, que é altamente dependente do sector transformador.