Produção industrial chinesa regista aumento de 4,2% em Agosto

A produção industrial da China registou um crescimento de 4,2%, em Agosto, em relação a igual período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país asiático.

Estes números representam um aumento de 0,4% em relação a Julho e superam, por essa mesma margem, as previsões dos analistas.

A produção e fornecimento de electricidade, aquecimento, gás e água foi a que registou a maior recuperação (+13,6%), seguida da mineração (+5,3%) e da indústria transformadora (+ 3,1%).

As vendas no comércio a retalho cresceram 5,4%, em termos homólogos. Esta taxa superou o valor de Julho (2,7%) e as expectativas dos analistas (3,5%).

A taxa oficial de desemprego nas áreas urbanas voltou a cair 0,1% e terminou em 5,3%, mais uma vez abaixo do limite estabelecido por Pequim para este ano (5,5%).

As estatísticas chinesas não informaram sobre a evolução em termos anuais do investimento em activos fixos, mas divulgaram uma subida de 0,36%, face ao mês anterior, e o acumulado dos oito primeiros meses do ano, que se fixou em 5,8%, ou 0,1% acima do conjunto dos primeiros sete meses de 2022.