Produção de sal em Angola cresce 13,5% no País

A produção de sal em Angola foi de 182,6 mil toneladas, superior às 160,9 mil toneladas, equivalente a um crescimento de 13,5% entre Julho de 2020 e Julho de 2021, disse o Presidente da República, João Lourenço, durante o discurso sobre o Estado da Nação.

A nível nacional, Benguela com 74% é a principal produtora de sal. O titular do poder Executivo disse ainda que a província terá brevemente a primeira fábrica de sal refinado de Angola, um investimento privado de uma empresa angolana.

“Mesmo com todo o cenário de crise gerado pela pandemia da COVID-19, a estratégia do Executivo no quadro da substituição de importações, tem permitido a instalação de várias unidades produtivas no País direccionadas na grande maioria para a produção de bens alimentares”.