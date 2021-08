Produção de sal aumenta mais de 70% em 2020

Comparado com as metas para 2020 plasmado no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2020 estimado em 115 mil toneladas, revela um aumento sucessivo da produção deste bem no País.

Segundo Esperança da Costa, que falava no acto de abertura do Workshop de “Apresentação e Validação dos Resultados Técnicos do Estudo do Sal Consumido pela População em Angola”, este aumento considerável da produção do sal iodizado no País é resultado de um programa de fomento do sector salineiro.

O programa, subdividido em duas fases, consubstancia-se na reabilitação, ampliação das salinas, facilidade de créditos bancários com juros bonificados. Já foi financiado pelo “Angola Investe”, mas com a sua cessação em 2017, agora é suportado pelo Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi), para aquisição de equipamentos.

Com estes instrumentos de apoio, de acordo com a secretária de Estado das Pescas, as empresas salineiras tornam-se num sector em expansão e em franco desenvolvimento, dando resposta às necessidades de consumo humano e animal no País.

A par da produção, disse, é preocupação do Governo angolano o controlo e fiscalização do sal produzido localmente e importado, tendo em vista o combate às doenças por deficiência de iodo, também conhecida por “DDI”.