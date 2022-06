Produção de petróleo sobe 4% em Maio

A produção de petróleo do País atingiu, em Maio, deste ano, um volume total de 36,932 milhões de barris (MMBLS), um aumento na ordem de 4%, face ao mês anterior.

A média mensal diária, de Maio, foi de 1,191 MBPD (milhões de barris por dia), de acordo com o relatório da PetroAngola, consultora nacional em petróleo, gás e energias renováveis.

Em Abril, deste ano, a produção atingiu um volume de 35,468 MMBBLS, correspondendo a uma média diária de 1,182 MBPD, de acordo o relatório entregue à ANGOP.

Do volume da produção, o Bloco 17 teve uma média de 395,362 mil barris/dia (KBPD), posicionando-se como maior produtor no período em análise, tendo registado um aumento de 3% em relação ao período homólogo, em que se registou uma produção média de 383,727 KBPD.

Depois do Bloco 17, segue o Bloco 0, com uma produção média de 159,044 KBPD, um aumento de 0,1% e, em terceiro lugar, posicionou-se o Bloco 32, com uma produção diária de 156,366 KBPD, um aumento de 3.7%, em relação aos 150,548 KBPD, produzidos em Abril.