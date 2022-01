Produção de petróleo em Angola regista aumento superior a 2 milhões de barris em Dezembro de 2021

Angola registou uma produção de petróleo de 35,6 milhões barris, em Dezembro de 2021, um aumento em mais de dois milhões de barris a produção mensal, segundo uma nota divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

De acordo com os números divulgados pela ANPG a produção de petróleo no País em Dezembro de 2021 correspondente a uma média diária de 1,149 milhões de barris de petróleo (BOPD). Recorde-se que em Novembro do mesmo ano a produção total foi de 33,3 milhões de barris.

Lê-se no documento que em média, a produção de gás associado durante o mesmo período ascendeu a 81 580 milhões de pés cúbicos (MMSCFD), correspondente a uma média diária de 2 632 milhões de pés cúbicos (MMSCFD), dos quais 1 264 MMSCFD injectados, 807 MMSCFD disponibilizados para a fábrica de gás natural liquefeito de Angola (Angola LNG).

Já para a geração de energia nas instalações petrolíferas foram disponibilizados 304 MMSCFD e o remanescente para uso nas operações e escoamento do petróleo.

Segundo o documento disponibilizado pela ANPG, no período em análise estiveram em actividade de sondagem oito unidades, sendo quatro navios sonda (West Gemini, Libongos, Transocean Skyros e a Valaris DS-12); uma sonda semi-submersível (Scarabeo-9); uma sonda em terra (a FALCON HP-1000); uma Sonda Tender (SKD Jaya) e uma unidade Hydraulic Workover.

Com estas unidades de sondagem foram realizados trabalhos em 11 poços, sendo oito operações de perfuração/completação, perfazendo um total de perfuração de 7734 metros. Adicionalmente foi efectuada uma intervenção ligeira em terra.