Produção de petróleo em Angola atinge 32,591 milhões de barris

O volume de produção de petróleo em Angola, em Outubro, caiu 0,5%, para 32,591 milhões de barris (MMBBLS), em comparação com o mês anterior, segundo a PetroAngola.

Segundo o relatório publicado pela consultora nacional de petróleo, gás e energias renováveis, a média diária de Outubro foi de 1,051 MBPD (milhões de barris por dia), representando um declínio de 0,5%, face ao mês de Setembro que foi de 32,741 MMBBLS.

No mês passado, os preços do barril do petróleo registaram uma valorização significativa nos mercados internacionais.