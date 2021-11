Produção de petróleo caiu 14% até Setembro deste ano

Angola produziu cerca de 307,13 milhões de barris de petróleo de Janeiro a Setembro, contra os 356,28 milhões barris produzidos no mesmo período de 2020, menos 49,2 milhões, o que representa uma queda de 14%, segundo cálculos do mercado com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

O País começou o ano a produzir 35,1 milhões de barris no mês de Janeiro, correspondendo a uma média de 1,13 milhões barris de petróleo por dia, contra os 1,2 previstos anteriormente. No mês seguinte a produção caiu para 31,84 milhões de barris, registada como a menor produção mensal até ao momento.

Abril foi o mês que mais se produziu, com uma produção de mais de 35,3 milhões de barris, a uma média de 1, 18 barris de petróleo por dia. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 83, 7 mil milhões de pés cúbicos.

Já em Setembro a produção fixou-se em 33,3 milhões de barris, menos 1,7 milhões em relação ao mês de Agosto, com uma média diária de 1,11 milhões barris de petróleo contra 1,27. Contudo, a produção de petróleo, condensados e LPG foi de 33,9 milhões, correspondente a uma média diária de 1, 13 milhões, a eficiência operacional das instalações foi de 90,59 % contra 92,27% previsto.

Para o período em análise, os levantamentos de Angola foram de 34,6 milhões de barris, correspondendo à média de 1,1 milhões. A ANPG levantou cerca 7,18 milhões (21% do total dos levantamentos), a SNL P&P 6,8 milhões barris (20% do total dos levantamentos) e a SNL E.P 2,3 milhões barris (7% do total dos levantamentos).

No concerne às receitas fiscais do petróleo em Kwanzas, os dados da Administração Geral Tributária (AGT) revelam que total de receitas deste ano atingiram os 4 biliões Kz até Setembro, contra os 2,9 biliões registados entre Janeiro e Setembro do ano passado, o que representa uma queda de 47%.

Só em Setembro, a receita fiscal petrolífera registou uma queda mensal na ordem dos 7% face ao mês de Agosto mas cresceu cerca de % em termos homólogos. Os dados indicam que a queda das receitas foi influenciada pelo preço médio do barril de petróleo em Setembro, quando caiu para 68,24 USD, diante dos 73,42 USD de Agosto.

Ainda no mês passado, a arrecadação do Imposto sobre o Rendimento do Petróleo situou-se em 104,5 mil milhões Kz, o Imposto sobre a Produção de Petróleo em 21,7 mil milhões e o Imposto sobre a Transacção de Petróleo em 12,9 mil milhões, com a receita da concessionária a atingir 403,9 mil milhões Kz.

A nível das exportações, os dados acumulados apontam que o País exportou o crude até Setembro a um preço médio de 62,89 USD o barril. De acordo com os dados do Investing, o petróleo brent que serve de referência para as exportações angolanas tem apresentado números animadores. No mês passado o ouro negro foi negociado a 78,52 USD o barril, depois de ter uma arrancada tímida em Janeiro negociado na casa dos 55 USD, o barril. Este mês, o brent atingiu máximo histórico, a ser negociado acima dos 86 USD o barril, uma nova alta desde Outubro de 2018.

Recentemente, a consultora Fitch Solutions projectou uma queda na produção de petróleo devido à falta de investimento no sector em Angola, considerando que vai cair sustentadamente até um milhão de barris por dia no final da década devido à falta de investimento e exploração.

Os especialistas justifica que o desempenho de Angola para além das metas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEC+) durante este ano e a incapacidade de sustentar uma produção mensal positiva que os levou a rever a previsão para a produção de petróleo e gás para - 4,9% este ano, de 1,32 milhões em 2020 para 1,26 milhões de barris por dia este ano. A Fich garante que a nova previsão marca uma forte viragem face à estimativa anterior de crescimento de 1% ao ano.

Luanda discute destino da indústria

Luanda também foi palco da discussão sobre petróleo na conferência de conferência intitulada “Luanda Oil & Gas and Renewable Energy (LOG2021)” que se realizou esta semana no Centro de Convenções de Talatona (CCTA), Luanda, Angola, sobre o lema “Shaping The Angolan Energy Sector”.

Na análise feita por Patrício Quingongo, CEO da PetroAngola, o declínio da produção de petróleo em Angola actualmente está a causar perdas de receitas de seis milhões USD/dia.

Analisando o mercado petrolífero angolano na Conferência Internacional sobre Petróleo, Gás e Energias Renováveis, Patrício Quingongo informou que a oferta de Angola no mercado global é de apenas 1%, resultante dos actuais níveis de produção, uma média diária de 1,1 milhões de barris.

Ao falar na abertura do evento promovido pela própria PetroAngola, o responsável sublinhou que a exportação e a produção têm um diferencial de 3%, visto que Angola exporta quase tudo que produz.

Já o Office Managing Partner da consultora da Ernst & Young (EY), Carlos Basto, disse que a pandemia levou o sector petrolífero em Angola para a maior quebra de exportações desde 2008.

O consultor salientou que a nível global os impactos da pandemia no sector petrolífero traduziram-se numa quebra de 9,3% da procura de petróleo e 2,3% na de gás natural. Em Angola, segundo o analista, a quebra levou a produção a 958 mil barris/dia.

Carlos Basto salientou que a estratégia do Executivo angolano passa por atracção de mais investidores, quer para áreas livres quer para novas regiões de exploração e acrescentou que a oferta permanente de blocos e a forma como a reestruturação do sector tem sido conduzida é um sinal positivo para os investidores estrangeiros.