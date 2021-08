Produção de petróleo aumenta 0,11%

Angola produziu em torno de 97,9 milhões de barris de Abril a Junho do corrente, cerca de 1,08 milhões barris por dia, um aumento de 0,11% face aos primeiros três meses de 20201, segundo o chefe de Departamento do Gabinete de Estudos e Planeamento e Estatística (GEPE) do MIREMPET, Alain Tonha.

Em termos de valor, a produção representou cerca de 6,7 mil milhões USD em exportações. O preço médio praticado registou um aumento de 152% face a igual momento de 2020. O preço das ramas angolanas atingiu, no segundo trimestre de 2021, um mínimo de 60,620 USD e um máximo de 76,499 USD por barril, tendo alcançado a média trimestral de 68,625 USD.

Quanto ao volume exportado, o País registou queda de 13,89% em relação ao período homólogo de 2020.

No trimestre em analise, o preço do Brent, petróleo de referência para as exportações angolanas, foi influenciado pelo corte de produção da OPEP e associados (OPEP+), pela recuperação da economia global e aumento da procura a nível mundial, bem como pelo resultado da acção global de vacinação contra a COVID-19.

Do volume total exportado, 22,52% representam a quota da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), a concessionária, e 17,01 por cento pertence à Sonangol.

Entre as companhias internacionais que operaram em Angola destacam-se as quotas da Total (13,69 por cento), Esso (9,66 por cento), Chevron (7,60 por cernto), ENI e BP com 7,37 e 6,84 por cento, respectivamente.