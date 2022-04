A média de produção diária, em Março, foi fixada em 1.142 MBPD, de acordo com o relatório mensal publicado pela PetroAngola- empresa angolana provedora de informação sobre petróleo, gás e energias renováveis.

Bloco 17 teve uma média diária de 381.786 KBPD, sendo o maior produtor no período em análise, seguido do Bloco 0 com uma produção média de 161.942 KBPD e na terceira posição o Bloco 32 com uma produção diária de 145.716 KBPD, refere o documento citado hoje pela Angop.