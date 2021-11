Produção de carvão em Moçambique bate recorde de três anos

A produção de carvão da mineira Vale em Moçambique ultrapassou um milhão de toneladas em Outubro, batendo um recorde com mais de três anos, numa altura em que a empresa anunciou abandonar o país.

“Outubro ficou marcado por um forte desempenho operacional da actividade mineira, com a produção a ultrapassar, só num mês, mais de um milhão de toneladas processadas de carvão metalúrgico e carvão térmico”, anunciou a brasileira Vale em comunicado.

Segundo Leonardo Xerinda, gerente executivo da operação, o resultado reflecte as recentes obras de beneficiação.

O recorde de produção acontece poucos dias depois da COP-26, conferência do clima que foi suavizado o apelo ao fim do uso de carvão, principal produto de exportação de Moçambique.

Seja como for, a Vale anunciou no início do ano que está de saída do país justificando-se com o peso ambiental.

A empresa mineira procura investidores para vender a operação em Moatize, em linha com o objectivo de reduzir as suas emissões de carbono, dado que o carvão é uma das principais fontes à escala global.