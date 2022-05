Produção da maior refinaria russa caiu 28% nos primeiros dias de Maio

A produção primária de petróleo da maior refinaria russa, Rosneft, caiu quase 28% nos primeiros dias de maio, em comparação com o período antes da guerra, de acordo com as contas da Bloomberg.

O CEO da gigante estatal russa, Igor Sechin, pertence há décadas ao núcleo privado do presidente russo de Vladimir Putin.

As subsidiárias desta empresa respondem por cerca de dois terços dos cortes de produção russa, desde que o Kremlin invadiu a Ucrânia, segundo os dados do Ministério da Energia.