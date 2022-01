“Produção agrícola de 2022 está condicionada ao modo como decorreram as sementeiras do início da campanha”

Quanto ao desafio da produção agrícola nacional, Fernando Pacheco, afirma que a produção agrícola de 2022 está condicionada pelo modo como decorreram as sementeiras do início da campanha, em Outubro e Novembro de 2021.

“Como acontece todos os anos, e parece que nunca aprendemos com o passado. Não é a dois meses do início da campanha que se começa a tratar dos insumos, principalmente das sementes e dos fertilizantes, como se tem feito e se voltou a fazer”, explicou.

Segundo o agronómico, fontes credíveis no “Planalto Central” afirmam que este ano, nessa matéria, Angola teve o pior início de campanha dos últimos anos, porque o Estado deixou de fornecer os insumos e o sector privado ainda não tem capacidade para assumir essa função.

“Isto pode ter sido agravado pelas dificuldades de logística que afectam o comércio e o transporte a nível internacional”, perspectivou.

No que respeita o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), o agrônomo afirma que “aparentemente as coisas parecem estar a correr bem”, mas se fizer uma análise mais detalhada não será o que parece ser.

“Que impacto tem o PRODESI no PIB do sector agropecuário? E no aumento das exportações e redução das importações, afinal a grande bandeira do Programa? Como os tomadores de crédito se comportam em termos de aumento da produtividade? Qual o posicionamento desses mesmos produtores face à ausência de um sistema de assistência técnica alinhado com os créditos, como mandam as boas práticas internacionais? Questiona”

Segundo o agrónomo, estas perguntas só serão respondidas quando o Executivo tiver a “coragem” de mandar fazer avaliações independentes, que permitam conhecer a realidade e tomar as medidas correctivas que se justificarem.

O pensamento Fernando Pacheco converge com o da empresária Filomena Oliveira, que diz que seria benéfico se o Ministério da Economia e Planeamento apresentasse um relatório sobre o grau de execução dos valores desembolsados, beneficiários e os tipos de projectos.

“Apesar de ouvirmos muitas críticas, de que “ sempre os mesmos a receberem os maiores bolos”, por uma questão de transparência deveríamos tornar pública toda a informação do PRODESI. É difícil fazer-se uma avaliação sem um relatório público”, sustentou Filomena Oliveira.

Quanto à redução do IVA, a empresária é de opinião de que o País deveria “caminhar rapidamente” para uma taxa de transacção pequena, a ser determinada por meio de estudos da academia, e que seria aplicada sem excepções a todas as transacções.

Iria desburocratizar o sistema actual, simplificar todos os processos e assegurar a arrecadação diária para o Estado em valor muito mais elevado do que o actual.

“É hora de simplificarmos processos no IVA também, que já nasceu demasiadamente complicado na sua concepção e execução”, afirmou.

Por seu turno, o presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino diz que o balanço do Prodesi é positivo, mas os desafios são grandes.

“Como qualquer programa, o Prodesi precisa de afinação em duas vertentes: maior apoio às PME e as Cooperativistas (verdadeiras células da economia) e acção persuasiva sobre as grandes para se atacar o grave problema da dependência externa em matérias primas, pois é inaceitável que mais de 80% das intenções de investimento na indústria de foquem na sua importação e muitas vezes por razões subjectivas. Esta dependência não deve continuar a ser expandida de modo nenhum”, explicou José Severino.

Quanto ao impacto do IVA, José Severino garante que terá impacto inquestionáveis nas empresas, porque irá reduzir a imobilização de capital que tem custos financeiros muito altos no mercado nacional por força de um dos maiores problemas (elevada taxa de inflação).