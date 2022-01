PRODESI vai financiar 500 projectos este ano

Pelo menos 500 projectos dos 1.022 aprovados em 2021, a nível do País, começam a receber financiamento a partir deste ano, no quadro do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), anunciou a secretária de Estado para Economia, Dalva Ringote.

Segundo a responsável, o PRODESI dispõe de 732,3 mil milhões kz nas diversas linhas de créditos de operacionalização, para assegurar o financiamento dos projectos que atendem as áreas indicadas pelo programa que vai desde o sector da alimentação, agro-indústria, recursos minerais e turismo, noticiou a Angop.

A responsável, que falava, esta terça-feira (03) no habitual “Briefing” do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), fez saber que este número de projectos a financiar (500) pode vir a aumentar, a julgar pelo volume de propostas já aprovadas para serem financiadas.

Dalva Ringote sublinhou que o PRODESI é um programa para acelerar a diversificação da produção nacional, daí que os empresários devem aproveitar ao máximo, recebendo as devidas assistências técnicas, consubstanciadas na orientação, acompanhamento, capacitação e créditos.

Por sua vez, o director do Gabinete para a Política da População do MEP, Adriano Celso Borja, disse que a partir da primeira quinzena deste mês, os novos operadores da economia formal que actuam nos mercados informais vão começar a receber o micro-crédito, no quadro do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI).

De acordo com o responsável, para o efeito, o PREI tem disponíveis dois mil milhões de Kwanzas para assegurar a operações do financiamento, destinando-se o valor unicamente para atender aqueles agentes precários nos mercados informais do país, que formalizaram o seu próprio negócio no programa.

O director para Politica da População do MEP recordou que actualmente estão já cadastrados 2.687 pedidos de micro-crédito, que poderão receber montantes estimados entre 50 mil e sete milhões de Kwanzas.