PRODESI investe 664,8 mil milhões Kz em 247 projectos

Os dados foram avançados, recentemente, pelo secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, que referiu que os valores estão distribuídos em quatro principais instrumentos financeiros, nomeadamente, Aviso 10/20 do Banco Nacional de Angola, linha de crédito do Deutsche Bank, Medidas de Alívio Económico e Projecto de Apoio ao Crédito (PAC).

Citado pelo Jornal de Angola, Mário Caetano João, no balanço das actividades da última semana do mês de Julho, explicou que o instrumento Aviso 10/20 concedeu um montante de 501,9 mil milhões Kz em 247 projectos aprovados, dos quais 43 admitidos este ano e avaliados em 187,6 mil milhões de Kz.

A linha de crédito do Deutsche Bank é responsável pelo volume de 82 mil milhões Kz, resultante de três projectos aprovados em 2020. As Medidas de Alívio Económico têm em registo um valor de 43 mil milhões Kz, resultante de 525 projectos admitidos, dos quais 92 aprovados este ano, num investimento de 2,8 mil milhões Kz.

Já o instrumento da PAC registou um volume de 36,3 mil milhões Kz, 21 projectos aprovados em 2020; dos quais dois autorizados no corrente ano, num valor de 1,5 mil milhões Kz.

“Os restantes montantes estão representados por outros instrumentos e produtos financeiros da banca comercial, totalizando uma soma de 1,08 mil milhões Kz, resultante de três projectos aprovados em 2020”, realçou.

Mário Caetano João, que diz que, na semana finda, não houve aprovação de projectos e que se encontram em negociação na banca 76 projectos por meio do Aviso 10/20, do BNA, com 57 e PAC, com 19.