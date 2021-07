PRODESI financia 795 projectos avaliados em 659,9 mil milhões kz

Mário Caetano João, que falava na cerimónia de comemoração do terceiro ano de existência do PRODESI, realizada recentemente em Luanda, também informou que foram submetidos 1 431 projectos, dos quais 96 estão em negociação. Na linha do Alívio Económico, gerida pelo Fundo de Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), as operadoras de microcrédito (OMC) disponibilizaram 2 mil milhões Kz, o que corresponde a pelo menos 1 683 projectos aprovados.

O kixiCrédito liderou a entrega de créditos ao financiar 539 projectos, a seguir está a FacilCred com 456, depois a Wilete Crédito com 440 e por último a Nesp Cred que aprovou 42 projectos.

A nível nacional, segundo ainda o balanço do PRODESI, a província do Huambo foi a que teve mais projectos financiados (638), seguido por Luanda (370), depois a Huíla (237). Bengo foi a província com menos projectos financiados (11).

Mário Caetano João disse ainda, na apresentação dos resultados do PRODESI, que os principais financiadores desta iniciativa foram o Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA), BIC e Banco Angolano de Investimentos (BAI).

Durante o evento, o Ministério da Economia e Planeamento (MEP) homenageou as instituições bancárias que têm contribuído para o aumento da produção interna, através do financiamento aos produtores nacionais, mediante à concessão de créditos aos projectos prioritários no PRODESI.

O economista Eduardo Manuel considera que passados três anos o PRODESI está aquém das expectativas quer dos empresários, quer dos consumidores, visto que ainda se regista morosidade na concessão do crédito às empresas após a aprovação dos projectos. Também se tem verificado o aumento dos preços dos produtos da cesta básica.

“Ainda existe forte necessidade de importação dos produtos da cesta básica, devido a escassez de oferta desses produtos no mercado nacional”.

De acordo ainda com Eduardo Manuel, o PRODESI não está a cumprir os objectivos que levaram a sua criação, que é o aumento da oferta dos produtos da cesta básica e a redução das importações.

“E devo realçar que os montantes disponibilizados em kwanzas não têm sido suficientes para a viabilidade dos projectos, que devido ao aumento da taxa de câmbio, em relação às moedas de referência (dólar e euro) têm se tornado inviáveis, pelo facto de muitos promotores terem a necessidade de importar equipamentos e matérias-primas essenciais para o arranque dos projectos”, disse. Também disse que a decisão do Banco Nacional de Angola (BNA) de aumentar a taxa básica tornará o crédito mais caro e nem todos os promotores poderão conseguir ter acesso ao crédito.

“O PRODESI só será benéfico para o consumidor se atingir os objectivos traçados, que por sua vez, vão permitir que este possa aceder aos produtos da cesta básica a preços mais baixos, tendo em conta o poder de compra, que tem se deteriorado devido ao aumento da inflação e da taxa de câmbio”, disse.

Aconselhou que para se cumprir este objectivo deverá ser reduzido o tempo de concessão de crédito aos projectos, após a aprovação; reduzir o excesso de burocracia; promover a formação do pessoal ligado a este programa para assistência às cooperativas e às empresas e aumento do montante disponível para o programa.

O economista defende uma distribuição de crédito de acordo com as necessidades de cada região, tendo em atenção a densidade populacional. É igualmente apologista da revisão da taxa de juro, a fim de permitir que as regiões mais necessitadas de projectos de investimentos possam pagar taxas de juro, como exemplo Uíge, Cabinda, Zaire, Namibe, Lunda Norte, Cuando Cubango e Moxico.