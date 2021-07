PRODESI desembolsa mais 19 mil milhões kz em Benguela

Quarenta projectos do sector produtivo, na província de Benguela, beneficiaram de um financiamento de mais 19 mil milhões kz, no âmbito do PRODESI.

O referido montante foi investido, sobretudo, na indústria transformadora, agricultura, pesca marítima e aquicultura, para financiamento da modernização de cooperativas, importação de fertilizantes, compra de insumos agrícolas e de pescas, dentre outros projectos.

Essa informação foi avançada à ANGOP pelo director do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado, Samuel Maleze, quando fazia o balanço da implementação do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), a nível de Benguela.

Segundo o responsável, estes projectos fazem parte de uma carteira de 61 projectos já aprovados, com um valor global de 194.860.799.938,07 kz.

No decurso de 2020, a província de Benguela teve 46 projectos aprovados e financiados pelo PRODESI, no montante de 32 mil milhões Kz, com primazia para os sectores da indústria transformadora, agricultura, pesca marítima e aquicultura.

Mais de dois mil e 400 projectos, avaliados em mais 660 mil milhões Kz, foram aprovados, nos últimos três anos, no âmbito do PRODESI, revelou recentemente, em Luanda, o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João.

Ao balancear o terceiro aniversário do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), Mário Caetano João explicou que os projectos têm perspectiva de criar mais de 60 mil postos de trabalho.

Esclareceu que o Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), as medidas de alívio económico, constantes do Decreto Presidencial nº 98/20, e o Aviso nº 10/2020, do Banco Nacional de Angola, são os instrumentos financeiros de financiamento do PRODESI.

Mário Caetano João disse que, no Portal de Produção Nacional (PPN), ferramenta essencial para consolidação do mercado nacional e apoio às vendas dos produtos do campo, estão catalogados mais de 13 mil produtores nacionais, das 18 províncias do país.