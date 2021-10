PRODESI desembolsa 553 mil milhões de kz

O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) permitiu, até à presente data, a aprovação de 323 projectos dos quais foram já desembolsados apoios a um total de 228, num valor de 553,32 mil milhões de kz.

A secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote, apresentou estes números em Luanda, no habitual briefing bissemanal das actividades decorridas no sector económico. Sobre os projectos aprovados, resultam da aplicação do Instrumento Financeiro Aviso 10/2020, do Banco Nacional de Angola, cujo desembolso corresponde a um nível de cumprimento de 311,4%.



Quanto ao montante desembolsado pelos bancos comerciais até Setembro do corrente ano, estão totalizados 386,04 mil milhões de kz, representando um acréscimo de 34,37 mil milhões, cerca de 9,77% face ao mês de Agosto. "Neste período, as províncias que viram os projectos aprovados foram Luanda e Huíla com seis projectos cada, seguidas por Benguela, com três, Cuando Cubango, Malanje e Uíge com dois, respectivamente”, informou a responsável.



Em relação aos financiadores, no que diz respeito à distribuição de créditos no âmbito do PRODESI, a secretária de Estado para a Economia destacou que os bancos têm disponibilizado, até ao momento, cerca de 2,5% do activo líquido.