Prodesi depende do sucesso dos investimentos

Em declarações à Angop, no final de uma conferência sobre “Procedimentos de Financiamentos no âmbito do PAC”, uma actividade realizada no terceiro dia da 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA/2019), Manuel Passos disse aos investidores que a qualidade dos projectos passa pela boa gestão dos recursos disponíveis.

Os investidores presentes no evento apontaram a falta de informação sobre o PAC, quando se dirigem aos balcões dos bancos e de garantias do programa, como principais barreiras do processo.

O Programa de Apoio ao Crédito (PAC), que se insere no Prodesi, é um instrumento que facilita o acesso ao crédito para os produtores que queiram se dedicar à produção de bens da lista dos 54 produtos, com destaque para os da cesta básica e outros, considerados essenciais.