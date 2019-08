Prodesi: Bancos comerciais com 30 mil milhões de Kwanzas disponiveis

Os empresários e agentes económicos locais foram informados sobre os montantes disponíveis nos bancos comerciais, os requisitos de adesão ao Projecto de Apoio ao Crédito-PAC, bem como dos objectivos do PRODESI.

Neste momento, o Banco Fomento Angola (BFA), de acordo com José Carlos Costa, seu representante, tem cinco pedidos de crédito ligados ao sector agrícola que se encontram em fase de avaliação e que poderão ser aprovados caso reúnam os requisitos necessários.

Já Yuri Moisés Pina do Banco Internacional de Crédito (BIC) informou que o BIC tem cerca de dez projectos de financiamento em análise ligados aos ramos da agricultura, agropecuária, pesca e indústria.

Enquanto isso, Pedro Tambo do Banco de Comércio e Indústria (BCI) disse que a instituição bancária tem aprovado quatro projectos avaliados em cerca de mil e 200 milhões de kwanzas ligados a sector agrícola.

Através dos fundos disponíveis, o BCI tem quatro mil milhões de kwanzas para o PAC, devendo candidatarem-se os clientes com conta aloucada no referido banco.

Aprovado em Março deste ano pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, o Programa de Apoio ao Crédito (PAC) é um instrumento que visa facilitar o acesso ao crédito para os produtores que se dedicam à produção dos 54 produtos.

No âmbito do PRODESI, foi aprovado o Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), no valor 141 mil milhões de kwanzas, que serão operacionalizados pelos bancos BAI, BCI, BIC, Standard Bank, BDA, BNI e o Fundo de Garantia de Crédito.