PRODESI assinala três anos de existência

O programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), assinala esta terça-feira, três anos de existência desde a sua implementação, segundo uma nota divulgada pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

De acordo com a nota, para prestar solenidade à data, será apresentado em acto público um balanço preliminar PRODESI três anos, com os resultados e as perspectivas deste importante programa do Executivo.

“A ocasião vai, igualmente, servir para homenagear os homens e mulheres que participam desse ‘esforço conjunto’ de fomento da produção nacional para aumentar a oferta de bens e serviços nas cadeias de valor das fileiras produtivas, para gerar riqueza e bem-estar para empresas e famílias angolanas, sobretudo para os jovens e mulheres”, lê-se na nota.

Refere ainda a nota, entre as entidades à homenagear estão as empresas produtoras, banca, parceiros envolvidos no processo de capacitação institucional do sector privado, os sectores que trabalham na implementação do plano de acção da melhoria do ambiente de negócios e comunicação social.