Processo de contratação de bancários deve ser rigoroso

O director do Departamento de Conduta Financeira do Banco Nacional de Angola (BNA), Osvaldo dos Santos, defendeu, ontem, um maior rigor no processo da contratação de trabalhadores para a banca, para se evitar comportamentos inaceitáveis no sector.

Citado pela Angop, o responsável que dissertou o tema “Ética e Deontologia no Sector Bancário”, numa iniciativa do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola, ressaltou que as instituições financeiras devem fazer um esforço redobrado na selecção das pessoas a empregar mas sem discriminação.

Diz ainda que, a formação dos quadros bancários deve ser contínua, para a elevação do comportamento técnico e profissional destes.

Quanto à qualidade dos serviços prestados pela banca, admitiu ter-se registado uma redução ao referir-se sobre as horas de espera que os clientes perdem para levantar ou depositar os seus próprios recursos financeiros.

No mesmo evento, realizado a propósito do 46º aniversário da banca nacional, a assinalar-se a 14 de Agosto, o professor universitário Laurindo Vieira apelou ao BPC para que envide esforços no sentido de que os idosos deixem de ficar expostos por várias horas e ao relento em busca das suas pensões.

“O cenário dos velhos e velhas nas filas do BPC faz doer o coração. Uns vão à fila as 4h00 para poderem conseguir levantar a sua pensão”, lamentou Laurindo Vieira, apelando a busca de soluções para a mudança do actual cenário.

Também convidado para falar sobre Ética e Sigilo Bancário, o professor universitário, Frei Mário Rui afirmou que na generalidade este princípio ético não é reportado pelas instituições financeiras.