Problemas de abastecimento e crise energética penalizam crescimento

No seu ‘outlook’ para o quarto trimestre de 2021, divulgado ontem, o Banco de Investimento Global (BIG) prevê que “as disrupções nas cadeias de fornecimento vão perdurar até 2022”, dada a “fase de maior consumo” que se avizinha com o regresso às aulas, a ‘Black Friday’ e a época natalícia, ao mesmo tempo que “a oferta continua constrangida”, avançou a Lusa.

Avançando como exemplo o facto de estarem actualmente “40 cargueiros parados à espera de entrar no porto de Los Angeles”, a equipa de ‘research’ do BIG considera que “estas disrupções continuarão a limitar o crescimento económico e a exacerbar forças inflacionistas”.

Assim, prevê “custos de transporte mais elevados e uma subida de preços dos bens, dado o desequilíbrio entre oferta e procura”.

No seu ‘outlook’, o banco refere ainda que “a inflação parece ter atingido o pico nos EUA, mas continua em tendência positiva na Europa”: “Esta situação dificilmente será revertida tão cedo, dado o constante crescimento do preço da electricidade em consequência da escassa oferta de gás natural da Rússia e da maior procura por electricidade no inverno”, sustenta.

E, se o Banco Central Europeu (BCE) “anunciou uma redução do ritmo de compra de obrigações através do programa de emergência”, a Reserva Federal norte-americana “manteve a postura ultra acomodatícia, começando, no entanto, a seguir o mesmo caminho, podendo já iniciar o ‘tapering’ na próxima reunião em Novembro”, antecipa o BIG.