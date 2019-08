Privatização de activos da ENSA em bolsa inicia-se em 2019

O documento indica que, das 195 empresas e activos a privatizar, 175 serão alienadas por concurso público (CP), 11 via leilão em bolsa (LB) e 9 pelo mecanismo da Oferta Pública Inicial (OPI)

Segundo o Decreto Presidencial nº. 250/19 de 5 de Agosto, ainda em 2019, o Governo perspectiva lançar concursos para cerca de 80 empresas, pese embora já tenham sido lançados alguns ao longo do primeiro semestre do ano.

No próximo ano, cerca de seis empresas começarão a ser serão privatizadas pelo procedimento do leilão em bolsa, três via OPI, e CP para mais de 80 empresas, perfazendo um total de 90 empresas e activos a privatizar.

Entretanto, até 2022, período que coincide com fim de Mandato de João Lourenço e do seu programa de Governo de médio prazo (PDN 2018/2022), mais 24 empresas e activos serão privatizadas.